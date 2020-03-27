РИАМО (БАЛАШИХА) - 27 мар. Аппаратура спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS не будет применяться в автобусах Балашихи до 31 мая текущего года, говорится в сообщении отдела пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

В соответствии с требованиями пункта 3 постановления правительства РФ №1177 «Об утверждении правил организованной перевозки группы детей автобусами» для осуществления организованной перевозки группы детей используется автобус, с года выпуска которого прошло не более 10 лет, который соответствует по назначению и конструкции техническим требованиям к перевозкам пассажиров, допущен в установленном порядке к участию в дорожном движении и оснащен в установленном порядке тахографом, а также аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS и оборудован ремнями безопасности.

«Решением постановления правительства Российской Федерации от 07.03.2020 №245 требование о наличии в автобусе аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS не применяется до 31 мая 2020 года. Напоминаем, что с 1 июля 2020 года не допускается перевозка организованных групп детей на автобусах старше 10 лет», - говорится в сообщении.