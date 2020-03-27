РИАМО - 27 мар. На портале uslugi.mosreg.ru жителям и предпринимателям Подмосковья полностью в электронном виде доступны 113 государственных и муниципальных услуг, чтобы их получить, необходимо выбрать из классификатора на портале подходящую категорию, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Для предотвращения распространения коронавируса все МФЦ в Подмосковье с 26 марта по 14 апреля работают по предварительной записи. С 30 марта по 3 апреля центры приостановят работу в соответствии с указом президента. С 4 апреля МФЦ вновь заработают по предварительной записи.

«Записаться на прием в любой многофункциональный центр для предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Московской области можно по телефону горячей линии 8-800-550-50-30 с 08:00 до 20:00. Операторы предложат дату и время посещения центров «Мои документы», - говорится в сообщении.

Для жителей старшего возраста предусмотрен прием на дому, услуга будет предоставляться бесплатно. Выезд специалиста можно заказать в удобное время и место. На месте работники МФЦ смогут принять и выдать необходимые документы, с собой у них будут дезинфицирующие средства.

Помимо регионального портала госуслуг, граждане могут воспользоваться возможностью попасть на личный прием в онлайн-формате.

«Жители смогут обсудить возникающие вопросы с представителями органов региональной или муниципальной власти дистанционно, не выходя из дома, через все доступные месседжеры», - добавляется в материале.

Для этого необходимо отправить обращение на электронную почту или через официальный сайт. Помимо этого, в доступных местах установлены ящики для письменных обращений. По-прежнему остается возможность персонально обратиться в ближайшую приемную.