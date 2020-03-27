РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 мар. В подмосковном Подольске до 30 апреля построят многофункциональный инфекционный военный медицинский центр на 200 мест возле Военного клинического госпиталя на улице Маштакова, сообщается на сайте министерства обороны РФ.

Строительство первых восьми многофункциональных военных медицинских центров будет завершено до 30 апреля, а оставшихся восьми - до 15 мая. Об этом сообщил заместитель министра обороны Российской Федерации Тимур Иванов на селекторном совещании.

«До 30 апреля мы завершим строительство восьми инфекционных центров в Одинцове, Подольске, Нижнем Новгороде, Волгограде, Новосибирске, Оренбурге, Сосновом Бору и Уссурийске, и до 15 мая - оставшиеся восемь центров. <...> В Западном военном округе строятся шесть центров. В Одинцове - на 100 койко-мест, Подольске - 200, Нижнем Новгороде - 60, Смоленске - 60, Калининграде - 100, Пушкине Ленинградской области - 60», - сказал Иванов.

По его словам, создание медицинских центров осуществляется в рамках развития инфраструктуры существующих военных госпиталей. Все 16 многофункциональных военных медицинских центров будут оснащены самым современным оборудованием.

«В целях обеспечения безопасности военнослужащих и граждан в рекордные сроки нам предстоит выполнить работы по возведению 16 специализированных медицинских центров общей емкостью 1,6 тысяч койко-мест, оснащенных необходимым медицинским оборудованием, которые уже к середине мая будут полностью готовы», - добавил Иванов.