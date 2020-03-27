РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 мар. В подмосковном Подольске на улице Кирова произошел прорыв трубы, из-за чего подтопило территорию возле многоквартирного дома, сообщил «РИАМО в Подольске» свидетель происшествия.

«27 марта около 16:00 я шел по улице Кирова и возле дома №40 увидел, как из-под земли выходит с бульканьем вода и разливается вокруг. К тому времени уже образовалось достаточно большое подтопление», - сказал свидетель.

По словам диспетчера МУП «Водоканал», рабочие приступят к исследованию прорыва только утром 28 марта. С 8:00 они отключат воду в ближайших домах, затем начнут раскопки и выяснят, где произошел прорыв. Затем отремонтируют трубу.