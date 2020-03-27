РИАМО (БАЛАШИХА) - 27 мар. В подмосковной Балашихе в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в крупных магазинах ввели специальные часы для посещения их пенсионерами, входящими в группу риска, сообщается в Instagram-аккаунте управления потребительского рынка, услуг и рекламы администрации муниципалитета.

«В связи с пандемией коронавируса пенсионеры находятся в группе риска. В крупных торговых сетях города введены специальные часы для посещения магазинов пожилыми людьми. Все сотрудники, отпускающие товары, оснащены средствами защиты, на кассах установлены санитайзеры и антисептики», - говорится в сообщении.

Сети супермаркетов, включая «Пятерочку», выделяют для пожилых людей время с открытия супермаркета до 10:00 по понедельникам и четвергам. Предполагается, что в это время остальные категории граждан должны воздержаться от покупок или минимизировать посещение магазинов, чтобы пожилые люди могли спокойно и без дополнительного риска для здоровья приобрести товары первой необходимости.

На территории Подмосковья с 28 марта усиливаются меры по борьбе с распространением коронавируса. Будет приостановлена работа объектов розничной торговли, исключение составят аптеки и продуктовые магазины, а также те магазины, где продаются непродовольственные товары первой необходимости.