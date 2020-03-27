РИАМО-27 мар. Выпускные вечера могут перенести на более поздний срок, как и государственные экзамены, в связи с пандемией коронавируса, сообщает Газета.ru.

«Мы не можем быть уверены в том, что учебный год завершится в привычные нам сроки – до начала июня. Возможно, что и период выдачи аттестатов в этой связи будет перенесен», – рассказала депутат Государственной думы, заместитель председателя комитета Государственной думы по образованию Любовь Духанина.

Она добавила, что отметить выпускной в условиях карантина также возможно.

По ее словам, некоторые поздравляют близких в специально написанной онлайн-игре, другие — издалека с помощью самодельных плакатов. Event-агентства начали предлагать проведение «распределенных» корпоративов.

Минпросвещения ранее сообщало о решении перенести основной срок сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) с конца мая на 8 июня.

Китайские власти заявили о вспышке коронавирусной инфекции в городе Ухань в конце 2019 года. На данный момент число заболевших во всем мире выросло до более 551 случая. Число заразившихся в России составило 1036 человек, выздоровело в нашей стране – 45.

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