РИАМО-27 мар. Выпускные вечера могут перенести на более поздний срок, как и государственные экзамены, в связи с пандемией коронавируса, сообщает Газета.ru.
«Мы не можем быть уверены в том, что учебный год завершится в привычные нам сроки – до начала июня. Возможно, что и период выдачи аттестатов в этой связи будет перенесен», – рассказала депутат Государственной думы, заместитель председателя комитета Государственной думы по образованию Любовь Духанина.
Она добавила, что отметить выпускной в условиях карантина также возможно.
По ее словам, некоторые поздравляют близких в специально написанной онлайн-игре, другие — издалека с помощью самодельных плакатов. Event-агентства начали предлагать проведение «распределенных» корпоративов.
Минпросвещения ранее сообщало о решении перенести основной срок сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) с конца мая на 8 июня.
Китайские власти заявили о вспышке коронавирусной инфекции в городе Ухань в конце 2019 года. На данный момент число заболевших во всем мире выросло до более 551 случая. Число заразившихся в России составило 1036 человек, выздоровело в нашей стране – 45.
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