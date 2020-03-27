РИАМО - 27 мар. Плановый технический осмотр будет проходить на Московской канатной дороге с 30 марта по 3 апреля, в это время она будет закрыта для пассажиров, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы канатной дороги.

«Московская канатная дорога будет закрыта для пассажиров с 30 марта по 3 апреля включительно. Закрытие воздушной дороги в Москве связано с проведением планового полугодового технического осмотра», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что канатная дорога должна регулярно проходить техобслуживание. Данные работы поддерживают работоспособность транспортной системы в процессе эксплуатации.

Московская канатная дорога, расположенная на территории Воробьевых гор и «Лужников», открылась 26 ноября 2018 года.

Из кабинок можно полюбоваться на живописную набережную Москвы-реки, территорию спорткомплекса «Лужники», высотки делового центра «Москва-Сити», главное здание МГУ и другие знаковые места города.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>