РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 мар. В подмосковных Люберцах свыше 2,5 тысячи торговых объектов приостанавливают работу 28 марта, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

В пятницу в здании администрации глава городского округа Владимир Ружицкий провел очередное заседание штаба по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции.

«На территории городского округа Люберцы более 2,5 тысячи торговых объектов, из них 62 крупных торговых центра и 10 рынков. С 28 марта по 5 апреля постановлением губернатора Московской области приостанавливается работа всех объектов общественного питания: кафе, рестораны, буфеты, закусочные и прочее. Закрываются все предприятия торговли за исключением тех, которые реализуют продовольственные товары. Салоны красоты, ногтевые студии, СПА-салоны, бани, парикмахерские также будут закрыты», - сказал заместитель главы администрации округа Александр Семенов.

Он отметил, что управление потребительского рынка, услуг и рекламы Люберец будет работать и в выходные для мониторинга и сбора информации о нарушениях предпринимателей. Семенов добавил, что информация о наличии продуктов в магазинах оперативно передается в штаб Минсельхозпрода региона для своевременного реагирования. На данный момент продовольствия в Люберцах хватает.

«Нас ждет неделя вынужденных выходных, это серьезное испытание и для экономики, и для привычного образа жизни граждан. Но эта мера вынужденная. Задача сотрудников администрации - донести информацию до всех люберчан, оградить их от вируса и убедить каждого оставаться дома: отменить поездки и гостевые визиты», - подчеркнул Ружицкий.

Он отметил, что важно обеспечить своевременную уборку территории и регулярный вывоз мусора. Обращение с отходами относится к сфере жизнеобеспечения, поэтому все технические и логистические службы регоператора «ЭкоЛайн-Воскресенск» работают в режиме повышенной готовности со строгим соблюдением графика вывоза отходов. Для удобства жителей ежедневно, без выходных, с 8:00 до 20:00 работает горячая линия: 8(800)511-76-72.

«Принцип работы на ближайшую неделю один: это слаженные совместные действия. Медучреждения, полиция и администрация будут работать в тесном взаимодействии. Наша обязанность - предотвратить распространение инфекции, и этот вопрос касается абсолютно всех», - заключил Ружицкий.

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