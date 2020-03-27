РИАМО - 27 мар. Губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал жителей и гостей региона не собираться большими компаниями и не ходить по гостям в нерабочий период, чтобы минимизировать вероятность распространения коронавируса.

На своей странице в соцсети «ВКонтакте» Воробьев отметил, что начинаются вынужденные длинные выходные. В этот период Подмосковье ожидает приезда большого количества дачников.

«Мы живем в едином столичном регионе. И когда москвичи приезжают в Подмосковье, вы знаете, что едете не в гости, а домой. Дом нужно беречь. Поэтому еще раз прошу, понимаю, что кому-то надоело уже это слышать, но все-таки: большие компании, шашлыки, хождения по гостям - сейчас это недопустимо. Особенно молодым хочу сказать: все серьезно, ребята, не валяйте дурака. Если кто-то до сих пор не услышал, подскажите своим близким, помогите им соблюдать дисциплину», - добавил Воробьев.

Губернатор подчеркнул, что власти осознают свою ответственность, понимают, что должны обеспечить безопасность, медицинское обслуживание, своевременный вывоз мусора, устойчивое электроснабжение и так далее.

«Поэтому я поручил всем оперативным службам и главе каждого муниципалитета усилиться по всем этим направлениям. Чтобы не было сбоев», - отметил Воробьев.

Глава Подмосковья добавил, что в регионе продолжится работа по дезинфекции подъездов и общественного транспорта. Также он попросил родителей не водить детей на игровые площадки, просто гулять при этом не запрещается.

«Если в эти дни у тех, кто приехал, возникнут трудности, звоните по номеру «112». Будем оперативно реагировать. Как и прежде, мы тесно взаимодействуем с Москвой – с мэром мы на связи, он тоже переживает, проблем быть не должно. Давайте будем беречь друг друга! Будьте здоровы!» - заключил Воробьев.

Новый коронавирус начал распространяться из китайского города Ухань в конце декабря 2019 года. На данный момент по всему миру выявлено свыше 550 тысяч случаев заражения. В России зарегистрировано 1036 случаев. По указу президента РФ Владимира Путина дни с 28 марта по 5 апреля будут выходными, это позволит сдержать распространение патогена.

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