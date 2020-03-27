РИАМО-27 мар. Телеведущая и певица Ольга Бузова отметила в Instagram, что установила новый рекорд в этой социальной сети, сообщает Газета.ru.

Теперь число подписчиков Бузовой в Instagram составило более 20 миллионов пользователей.

«Когда я создавала страницу, я даже подумать не могла, что у меня столько вас будет. Я благодарна каждому из вас за интерес, за активность и любовь, которую вы мне дарите ежедневно. Мои люди всегда со мной. Я вас безумно люблю», — поблагодарила поклонников Бузова.

По словам молодого человека певицы Давида Манукяна, такого результата Бузова достигла первой в России.