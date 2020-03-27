РИАМО - 27 мар. На платформе «МегаФон Образование» открыли бесплатный доступ ко всем курсам, говорится в сообщении пресс-службы мобильного оператора «МегаФон».

На платформе «МегаФон Образование» предлагаются курсы по четырем направлениям: IT, менеджмент, маркетинг и финансы. Сервис запущен в 2019 году, на нем доступно 68 курсов.

«Мы стремимся делиться своей экспертизой лидера цифрового рынка и выходим с собственными курсами на маркетплейс «МегаФон Образование». Сейчас в пятерку наиболее популярных курсов входят программы по основам Excel, искусству выступления в стиле Ted, личным финансам и тайм-менеджменту», – сказал генеральный директор «МегаЛабс» Андрей Кушнарев.

В собственных онлайн-курсах своим опытом делятся бизнес-тренеры корпоративного университета «МегаФона» - «МегаАкадемии» - и сотрудники компании. Первым был запущен курс о создании и разработке электронных учебных материалов, второй курс посвятили 5G - стандарту связи пятого поколения.

В ближайшее время планируется запустить курсы по личной эффективности, управленческим навыкам, переговорным техникам, Robot Framework для автоматизации тестирования и другим темам, интересным молодым специалистам, студентам профильных вузов, школьникам старших классов.

Обучающие ролики длятся от 5 до 15 минут, смотреть их можно и на телефоне. Каждый может проходить курс в своем темпе за пару дней и дольше.

Успешное прохождение курса по основам баз данных и выполнение тестового задания дает возможность пройти стажировку в МегаФоне. Вскоре она появится и у ряда других курсов.

Попасть на стажировку в МегаФон можно также, приняв участие в образовательном спецпроекте для студентов «Старт». С помощью бота во «ВКонтакте» или Telegram по выбранному курсу участнику будет присылать обучающий материал и задание каждую неделю. Баллы будут начисляться за выполненные уроки и за приглашенных друзей. Тот, кто наберет больше всего баллов, сможет пройти стажировку в «МегаФоне», принять участие в бизнес-завтраке с топ-менеджментом компании, получить консультацию HR-ментора или современные цифровые гаджеты.