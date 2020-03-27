РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 мар. Министерство строительного комплекса Московской области выдало разрешение на строительство в поселке Дубровицы Подольска дома для переселенцев из аварийного жилья, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«В рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» в городском округе Подольск планируется строительство жилого дома с квартирами для 42 семей, проживающих в аварийных домах. Объекту выдано разрешение на строительство», - сказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Новый дом №17А построят в поселке Дубровицы. Плановый ввод в эксплуатацию состоится до конца 2020 года.

«В четырехэтажный дом переедут 134 гражданина, проживающие в 42 аварийных помещениях общей площадью 1,9 тысячи квадратных метров. Аварийные дома расположены на улицах Курчатова, 15, 17/5 и Быковская, 16/6», - уточнил Локтев.