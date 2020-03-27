РИАМО - 27 мар. Минздрав России подготовил четвертую редакцию рекомендаций по лечению нового типа коронавируса, сообщает Газета.ru.

Таким образом, специалисты расширили перечень возможных лекарственных препаратов для лечения этого заболевания у взрослых. Их список увеличен с четырех до шести.

«В министерстве отметили, что был обновлен раздел, посвященный лабораторной диагностике коронавируса, а также расширены схемы лекарственной терапии», - говорится в сообщении.

Кроме того, в новой редакции особое внимание уделяется безопасности самих врачей, а также пациентов. Обновленную версию рекомендаций получат все регионы.

Число случаев заражения коронавирусом в России за последние сутки возросло с 840 до 1036.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>