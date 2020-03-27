РИАМО - 27 мар. Минздрав России подготовил четвертую редакцию рекомендаций по лечению нового типа коронавируса, сообщает Газета.ru.
Таким образом, специалисты расширили перечень возможных лекарственных препаратов для лечения этого заболевания у взрослых. Их список увеличен с четырех до шести.
«В министерстве отметили, что был обновлен раздел, посвященный лабораторной диагностике коронавируса, а также расширены схемы лекарственной терапии», - говорится в сообщении.
Кроме того, в новой редакции особое внимание уделяется безопасности самих врачей, а также пациентов. Обновленную версию рекомендаций получат все регионы.
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