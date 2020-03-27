РИАМО – 27 мар. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков рассказал о том, что он посещал вечеринку, на которой также был Лев Лещенко, заразившийся коронавирусом, передает Газета.Ru.

Ранее исследование подтвердило у Лещенко коронавирус COVID-19.

«Да, я туда заезжал. Лещенко не видел, видимо, он тогда уже ушел. Никто там за руку не здоровался, и было это более чем две недели назад», — сказал Песков.

Лещенко посетил 13 марта день рождения Аллы Крутой. На мероприятии также присутствовали Олег Газманов, Николай Басков, Александр Розенбаум, Александр Буйнов, Лера Кудрявцева, Алсу, Валерий Леонтьев, Александр Серов, Ани Лорак, Александр Ревва и другие.

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