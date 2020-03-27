РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 мар. Все аттракционы, кафе и торговые объекты в парках подмосковных Люберец с 28 марта приостанавливают свою работу из-за неблагоприятной эпидситуации, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Согласно постановлению губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева, в парках культуры и отдыха городского округа Люберцы c 28 марта по 10 апреля приостанавливают свою работу все аттракционы, пункты проката, кафе и торговые объекты. Также в городских парках отменены все культурно-массовые мероприятия», - говорится в сообщении.

Исключается любое массовое скопление людей, за исключением индивидуальных или семейных прогулок жителей в парках.