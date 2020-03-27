РИАМО - 27 мар. Многокилометровые заторы зафиксированы в пятницу вечером на дорогах столицы, плотность движения оценивается в восемь баллов из десяти, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Полностью «стоят» Садовое кольцо и Третье транспортное кольцо. Заторы сохраняются на юго-востоке, юго-западе и северо-западе МКАД.

Движение затруднено на Кутузовском проспекте, Лужнецкой эстакаде, Велозоводской улице и других участках города.

По прогнозам сервиса, в 19:00 плотность движения спадет до семи баллов, а в 20:00 - до четырех баллов.

Ранее ЦОДД предупреждал о пробках по направлению в область из-за того, что многие автомобилисты захотят провести предстоящую нерабочую неделю за городом.