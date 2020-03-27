РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 мар. По просьбе главы городского округа Подольск Николая Пестова к 20 апреля заменят остановочные павильоны на улице Комсомольская и Октябрьском проспекте, сообщается на сайте администрации округа.

Пестов провел совещание с участием руководителей ГБУ МО «Мосавтодор» и ООО «ТрансСтройСервис». В ходе встречи он обозначил вопросы по неудовлетворительному содержанию региональной улично-дорожной сети. По итогам совещания подрядной организации указали на необходимость увеличения штатной численности дорожных рабочих, выпуска на линию переоборудованной для летнего содержания специализированной дорожной техники. Также компания должна откорректировать график уборки 130 километров автомобильных дорог с учетом дополнительных ресурсов.

«Пестов попросил также к 28-29 марта провести необходимые работы по уборке автодороги на улице Комсомольской. Заменить остановки на Комсомольской улице, Октябрьском проспекте. Представитель организации сообщил, что работы на улице Комсомольская проведут, а автобусные павильоны заменят на новые до 20 апреля», – говорится в сообщении.

«ТрансСтройСервис» увеличил численность дорожных рабочих до 50 человек. В течение нескольких дней очистил и убрал на Южном обходе Подольска. К работам на улицах, уборка которых была отмечена негативно, подрядчики приступили 24 марта. Начали с улицы Высотной, затем перейдут на Индустриальную, Клемента Готвальда, Стекольникова, Матросскую, Колхозную, проспекты Ленина и Юных Ленинцев. 25 марта приступили к поливу и помывке Южного обхода Подольска и центральных улиц Подольска – Кирова и Большая Серпуховская. Задействовали пять поливомоечных машин. С улицы Орджоникидзе началась очистка и помывка тросового ограждения, в течение недели его будут мыть на всей обслуживаемой ООО «ТрансСтройСервис» сети.

К работам по благоустройству территорий приступили в Подольске заранее до начала месячника по благоустройству, запланированного в апреле. В настоящее время проводят работы по уборке смета с прибортовой части автомобильных дорог, делают подбор мусора, продолжают работы по обрезке деревьев с вывозом порубочных остатков. Очистили прибортовую часть от смета автодорог по следующим адресам: улица Кирова, Большая Серпуховская от площади Ленина до путепровода, Орджоникидзе, Южный обход Подольска.