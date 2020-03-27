Как в Подмосковье проводят дезинфекцию подъездов и куда пожаловаться на ее отсутствие

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В случае если в подъезде дезинфекция не проводится или проводится некачественно, пожаловаться можно, прежде всего, на портал «Добродел». Для этого необходимо выбрать категории «Многоквартирные дома» – «Дезинфекция подъездов и мест общего пользования МКД».

Второй способ – обращение в Единую диспетчерскую службу Московской области. Авторизоваться можно, используя те же логин и пароль, что и для «Добродела». Процесс подачи заявки аналогичен тому, что на «Доброделе» – надо нажать на «Подать заявку», описать проблему, прикрепить фото, указать контактные данные.

Пожаловаться можно и в саму управляющую компанию, позвонив ответственному за уборку (телефон можно найти в графике уборки) или по номерам, указанным на информационном стенде в вашем подъезде.

Есть возможность также обратиться в вышестоящую инстанцию – Госжилинспекцию – по номеру +7 (498) 602-84-32 или онлайн через форму на сайте. Альтернативная опция: написать обращение или позвонить в администрацию своего муниципального образования (контакты можно найти на официальных сайтах или на все тех же информационных стендах в подъезде).

По сообщению пресс-службы Госжилинспекции, за первую неделю работы (с 16 по 22 марта) было принято в обработку 2 337 жалоб на некачественную дезинфекцию подъездов.

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