Как в Подмосковье проводят дезинфекцию подъездов и куда пожаловаться на ее отсутствие

Мера по борьбе с коронавирусом
В рамках борьбы с коронавирусом была введена ежедневная обязательная дезинфекция подъездов многоквартирных домов в Подмосковье. Она началась 16 марта, как сообщала пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области. Соответствующие правила министерство разработало совместно с Госжилинспекцией Московской области. Постоянно обрабатывается 54 тысячи домов.
Кто и как осуществляет контроль
Для контроля дезинфекции подъездов 18 марта подмосковная Госжилинспекция совместно с органами местного самоуправления и Ассоциацией председателей советов многоквартирных домов (ПСМКД) создала специальный оперативный штаб. Его деятельность состоит в сборе данных о некачественной или нерегулярной дезинфекции. Затем данные направляются в Госжилинспекцию, которая вместе с органами местного самоуправления воздействует на управляющие компании, разъясняется на сайте Госжилинспекции МО. Также Ассоциация ПСМКД проводит проверки качества и регулярности дезинфекционных работ. Следить за тем, как они проходят, можно в официальной группе ассоциации во «ВКонтакте».
С 23 марта управляющие организации отчитываются о ежедневной дезинфекции через специальное приложение ЕГИС ОКНД («Единой государственной информационной системы обеспечения контрольно-надзорной деятельности Московской области»). Оно использовалось и прежде, а теперь в лист обязательных задач ввели и антикоронавирусные меры. Чтобы отчитаться, сотрудники загружают в приложение фотографии выполненных работ.
Что входит в дезинфекцию
Дезинфекция проводится обеззараживающими средствами, в том числе спирт- и хлорсодержащими в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.
В перечне обязательных мер – обработка полов холлов первых этажей, входных групп (в том числе дверных ручек), кабин лифтов, включая кнопки вызова, а также перил, почтовых ящиков, панелей домофонов и кодовых замков, вентиляционных решеток. В подъездах МКД Подмосковья размещены графики уборки, в которых указаны контактные данные ответственных сотрудников (техников, инженеров УК) и перечень обязательных работ. Осуществляющие уборку лица должны ежедневно расписываться в графике.
Как убедиться в качестве дезинфекции
Неравнодушный житель может оценить качество уборки визуально, а также обратить внимание на то, какими дезинфицирующими средствами пользуется уборщик, насколько тщательно выполняет свою работу, есть ли у него чистые тряпки и другие приспособления для уборки. Одним из свидетельств, что работы были проведены, является и наличие подписей в графике.
Куда жаловаться
В случае если в подъезде дезинфекция не проводится или проводится некачественно, пожаловаться можно, прежде всего, на портал «Добродел». Для этого необходимо выбрать категории «Многоквартирные дома» – «Дезинфекция подъездов и мест общего пользования МКД».
Второй способ – обращение в Единую диспетчерскую службу Московской области. Авторизоваться можно, используя те же логин и пароль, что и для «Добродела». Процесс подачи заявки аналогичен тому, что на «Доброделе» – надо нажать на «Подать заявку», описать проблему, прикрепить фото, указать контактные данные.
Пожаловаться можно и в саму управляющую компанию, позвонив ответственному за уборку (телефон можно найти в графике уборки) или по номерам, указанным на информационном стенде в вашем подъезде.
Есть возможность также обратиться в вышестоящую инстанцию – Госжилинспекцию – по номеру +7 (498) 602-84-32 или онлайн через форму на сайте. Альтернативная опция: написать обращение или позвонить в администрацию своего муниципального образования (контакты можно найти на официальных сайтах или на все тех же информационных стендах в подъезде).
По сообщению пресс-службы Госжилинспекции, за первую неделю работы (с 16 по 22 марта) было принято в обработку 2 337 жалоб на некачественную дезинфекцию подъездов.
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