РИАМО - 27 мар. Московский метрополитен 28 марта присоединится к всемирной акции «Час Земли», в этот день погаснет подсветка Смоленского метромоста, внешние фасады павильона Московских центральных диаметров (МЦД) и медиафасад Единого диспетчерского центра, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы ЦОДД.

«28 марта 2020 года Московский метрополитен присоединится к всемирной экологической акции «Час Земли». В этот день на один час будет отключена динамическая подсветка Смоленского метромоста, а также медиафасад Единого диспетчерского центра и экраны на фасаде демонстрационного павильона МЦД», - сказал собеседник агентства.

Кроме того, он добавил, что ЦОДД также на 60 минут отключит внешнюю подсветку на четырех зданиях и 17 диспетчерских пунктах.

«Мы очень внимательно относимся к природе и ресурсам и так же, как и другие участники акции, неравнодушны к будущему планеты, поэтому решили присоединиться», - отметил собеседник агентства.