РИАМО - 27 мар. МТС Банк разработал комплекс мер поддержки «Карантин без затрат» для малого бизнеса Московской области, который призван помочь предпринимателям в непростой период распространения коронавируса, говорится в сообщении пресс-службы банка.

Так, с 1 апреля этого года для действующих и новых клиентов-индивидуальных предпринимателей и компаний малого бизнеса в банке отменяют комиссию за внешние переводы на расчетные счета юридических лиц и ИП по всем программам РКО, а также за перечисления денег на счета физических лиц-участников зарплатного проекта, заключенного в МТС Банке.

«Сложившаяся в мировой и российской экономике ситуация является непростой для любого бизнеса, а для небольших предприятий – это порой вопрос выживания. Приоритетом для МТС Банка всегда является клиент, поэтому мы приняли решение о запуске специальных условий, призванных облегчить деятельность малому бизнесу. Малый бизнес – одно из стратегических направлений для банка и нам важно оставаться для клиентов надежным финансовым партнером»,– прокомментировал руководитель кластера малого бизнеса МТС Банка Валерий Талалаев.

Еще одной мерой поддержки является бесплатной первое внесение наличных денег на расчетный счет через кассу банка. Это касается клиентов, подключенных к тарифам «Минимум», «Точный» и «Стабильный».

Кроме того, клиентам малого бизнеса временно предоставят льготные условия по интернет-эквайрингу.

Чтобы воспользоваться специальными предложениями предприниматели могут заполнить онлайн-заявку на РКО на сайте банка, позвонить на горячую линию или обратиться в офис МТС Банка обслуживающий юридических лиц.