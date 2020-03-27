РИАМО (БАЛАШИХА) – 27 мар. В Московский областной онкологический диспансер в Балашихе поступила 63-летняя пациентка с опухолью в забрюшинном пространстве, которая достигала 30 сантиметров в диаметре, врачи успешно провели операцию, сохранив женщине почку, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Опухоль состояла из двух частей и полностью охватывала правую почку, оттесняла все близлежащие органы справа налево. Несмотря на это орган функционировал, и поэтому мы постарались почку спасти, хотя вероятность удаления была достаточно высока. Так как до нас в забрюшинном пространстве уже оперировали, то анатомия была несколько нарушена. Кроме того, правая почка находилась между двумя компонентами опухоли и уже деформировалась», – сказал главный врач Московского областного онкологического диспансера Владимир Асташов.

Он отметил, что врачи убрали обе части опухоли, причем приходилось очень осторожно отделять раковое образование от органов, к которым оно буквально приросло, но правую почку не было видно.

«Искали этот орган с помощью УЗИ-аппарата, используя его прямо во время операции, нашли в спайках, смещенной ближе к позвоночнику», – пояснил Асташов.

Операция длилась 4 часа и благодаря слаженной работе врачей прошла успешно. Сейчас пациентка чувствует себя хорошо и готовится к выписке. Также женщине будет назначено лечение химиотерапией.