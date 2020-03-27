РИАМО – 27 мар. Сроки проведения Единого государственного и Основного государственного экзаменов (ЕГЭ и ОГЭ) перенесли в России в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, сообщается на сайте министерства просвещения РФ.

«ЕГЭ начнется с 8 июня. Экзамены для девятых классов – с 9 июня. Соответственно сейчас Рособрнадзор корректирует расписание экзаменов и опубликует его и все соответствующие методические рекомендации для регионов в ближайшее время», - сказал министр просвещения России Сергей Кравцов.

Ранее предполагалось, что в этом году ЕГЭ пройдет в три этапа: досрочный — с 20 марта по 13 апреля, основной — с 25 мая по 29 июня и дополнительный — с 4 по 22 сентября.

Новый коронавирус начал распространяться из китайского города Ухань в конце декабря 2019 года. На данный момент по всему миру выявлено свыше 550 тысяч случаев заражения. В России зарегистрировано 1036 случаев.

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