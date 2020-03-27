РИАМО - 27 мар. В Москве государственные учреждения и органы власти будут принимать только по записи, в очной форме будут предоставляться только те услуги, которые нельзя получить в электронном виде, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Все права заявителя сохранятся.

«Если заявитель имел право получить какую-то услугу (например, перезаключить договор и оформить льготы), но из-за введенных ограничений не смог предоставить документы или совершить другие действия, то ему не может быть отказано в этой услуге», — написал Собянин на своем персональном сайте.

После прекращения режима повышенной готовности можно будет завершить получение услуги. Это нужно будет сделать в течение 30 дней после прекращения режима, но не позднее 30 июня 2020 года.

Режим повышенной готовности действует на территории Москвы. Работодателям рекомендовано перевести на дистанционную работу сотрудников, особенно женщин с детьми. Учебные учреждения уже перешли на онлайн-обучение.

Людям старше 65 лет не рекомендуется выходить из дома.

Вспышка коронавируса Covid-2019 началась в китайском городе Ухань в декабре 2019 года и распространилась по всему миру.

На сегодняшний день в мире уже выявлено свыше 551 тысячи случаев заражения данным типом коронавирусной инфекции. Скончались более 24 тысяч заболевших, выздоровели более 127 тысяч пациентов.

В России зафиксировано 1036 случаев заражения, 45 пациентов выздоровели.

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