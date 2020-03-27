РИАМО - 27 мар. В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции власти Москвы вводят дополнительные меры поддержки граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в частности, им предоставят отсрочку по взысканию задолженностей по оплате ЖКУ, соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин.

Аналогичная мера коснется задолженностей по оплате услуг связи.

«Организациям, предоставляющим жилищно-коммунальные услуги, и организациям, предоставляющим услуги связи, обеспечить неприменение в указанный период мер ответственности за несвоевременное исполнение гражданами, обязанными соблюдать режим самоизоляции, <…> обязательства по оплате», - говорится в указе.

Данное решение принято ради сохранения благосостояния граждан, находящихся в самоизоляции.

Новый коронавирус начал распространяться из китайского города Ухань в конце декабря 2019 года. На данный момент по всему миру выявлено свыше 550 тысяч случаев заражения. В России зарегистрировано 1036 случаев. По указу президента РФ Владимира Путина дни с 28 марта по 5 апреля будут выходными, это позволит сдержать распространение патогена.

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