Правительства стран по всему миру борются с распространением коронавируса все более жесткими методами: закрывают границы, отменяют авиарейсы. При этом огромное число людей, оказавшихся в период принятия решений в чужих странах, не могут вернуться на родину. Застрявшие за границей россияне рассказали РИАМО, как пытаются вернуться домой.

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Александра, с трудом вернулась из Испании:

из личного архива Александры

«Мы с мужем давно хотели пожить месяц в другой стране. Благополучно провели февраль на Тенерифе, а затем планировали пожить в Барселоне. Билеты и проживание были оплачены заранее.

Проблемы начались с самого прилета в Барселону – мужа обокрали в аэропорту. Мы успели немного отдохнуть, поездили на велосипедах, посетили церковь Саграда Фамилия, зоопарк. При этом мы не знали, что грядет карантин и все закроется. Мы спокойно отдыхали, подмечали, в какие магазины можно будет зайти, чтоб купить сувениры или что-то еще, не планировали совершать покупки сразу.

Насколько я поняла, о карантине говорили только на местном телевидении и писали в местных газетах на испанском, которого не знаем ни я, ни муж. В русских новостях мы видели заболеваемость в Мадриде, но не ожидали карантина в Барселоне.

В итоге с карантином и его правилами столкнулись по факту: ты внезапно понимаешь, что тебе чего-то нельзя, но тебе об этом никто не говорил, ты должен сам знать эти правила.

Вечером накануне карантина муж пошел в магазин за молоком и обнаружил, что что-то не так: полки пустые, все раскупили, а на кассах огромные очереди. Мы сначала подумали, что народ закупается перед выходными. Мы не паниковали, были уверены, что магазины не закроют. На следующий день мы выехали в центр, немного погуляли, решили зайти в кафе. Вот тут и наступил первый шок: оказалось, что абсолютно все кафе закрыты, поесть нам негде. Мы понятия не имели, что делать, и поехали обратно.

Рядом с домом у нас был русский магазинчик. Там нам объяснили, как зайти в «Ашан» в ближайшем торговом центре. Вход там был организован с черного хода, просто так не разберешься. Там мы закупились едой. На входе я спросила у работника, планируют ли закрывать магазин, потому что внутри была просто огромная толпа людей, которые в панике все скупали. Мне сказали, что магазин не закроют.

На следующий день, выйдя на улицу, мы столкнулись с тем, что все нормальное поведение людей будто оказалось под запретом. Выходишь и понимаешь, что тебе просто все нельзя, например, погулять с собакой с кем-то в паре – я видела, как полиция останавливала таких собачников.

Можно только одной дойти до магазина и обратно – без ребенка, без мужа. Все детские площадки в какой-то день опечатали, поэтому наш подвижный, здоровый ребенок, которому нужен свежий воздух, неожиданно оказался заперт в крошечной квартире, в которой книжек и игр минимальное количество. Мы не брали с собой много вещей, потому что планировали ездить, путешествовать и смотреть город. В карантине оказалось, что ребенка нечем занять – мультики для нас не вариант, потому что дочь от них потеряет сон.

Я попробовала выйти с дочерью в булочную, люди на меня просто орали. На беременную женщину с ребенком! Просто подходили ближе, чем на метр, и орали, один мужик орал, брызгая слюной откровенно, а женщина просто плюнула в ноги.

Это потрясло меня до глубины души, я не представляю, как это возможно вообще. Я видела и других людей с детьми, например, женщину с ребенком в слинге, которая вышла просто постоять у подъезда. Я ее понимаю: находиться с ребенком взаперти мучительно. Еще на моих глазах женщину с тремя детьми примерно до пяти лет развернула полиция прямо возле выхода из дома. Она даже расплакалась, очевидно, ей было не с кем их оставить.

Мой муж работает в IT, я тоже на удаленке, но работать нормально мы не могли: все время, когда мы бодрствовали, нам приходилось занимать ребенка. Когда ребенок спал, мы собирались с силами и пытлись немного поработать, но продуктивность от этого чудовищно низкая. И только ты начинаешь привыкать к новым условиям, на тебя сваливается какая-то еще новость, от которой ты начинаешь терять почву под ногами. То курс доллара упадет, а от него зависит наша зарплата. То была новость, что всех туристов просили покинуть территорию Испание в течение недели, причем этот закон выпустили на испанском – для людей, которые этот язык не знают. Мне пришлось напрягать своих друзей, чтоб они перевели этот закон, и оказалось, что это касалось проживающих в отелях, а не тех, кто снимает квартиры, как мы, но все равно это был еще один психованный вечер.

Так как карантин начался спустя несколько дней после нашего прилета, мы заплатили за жилье на месяц вперед. Мы думали, что карантин продлится две недели, то есть мы половину этого месяца погуляем, посмотрим Барселону, придем в себя, а потом улетим испанской авиакомпанией прямым рейсом до Москвы. В итоге наши планы полетели в тартарары, потому что три дня назад мы узнали, что карантин продлили не на две недели, а на месяц. Получается, что нам нужно было продлять аренду, а даже с учетом падения цен из-за оттока туристов и роста курса доллара это круглая сумма. Мы должны были платить за невозможность выйти, за ежесекундный стресс при элементарном выходе в магазин.

Когда в магазин шел муж, я боялась, что он не вернется – вдруг задержится в магазине и его остановит полиция, посмотрит на время на его чеке и решит, что время его пути до дома слишком большое?

Я тоже боялась каждый раз выходить на улицу – я совершенно не в своей стране, вынуждена соблюдать правила, которые кажутся бесчеловечными.

Мы были просто в ужасе из-за невозможности выехать: когда поняли, что карантин продлили и возможности дальше находиться здесь нет, мы узнали, что Москва закрыла границы и «Аэрофлот» давно поднял цены.

В принципе, лететь рейсом «Аэрофлота» было бы бессмысленно и бесполезно: это суточная пересадка в Мадриде с толпой зараженных, с маленьким ребенком. Даже если бы мы решились на такой перелет, мы бы за билеты с багажом заплатили 180-200 тысяч.

Потом «Аэрофлот» снизил цены, но мы уже купили билеты на рейс через белорусские авиалинии. Тоже с пересадкой, в Минске, в пути 6 часов. А потом отменили наш рейс до Москвы. К счастью, вскоре позвонили из авиакомпании и сказали, что нас пересадят на утренний рейс. По крайней мере, это не сутки в аэропорту, а только ночь, и сам аэропорт не эпидемиологически опасный.

Барселона даже отпустила нас с проблемами: заставили заплатить лишние 150 евро за провоз велосипедов (хотя их провоз был предусмотрен бесплатно нашим тарифом), причем сделали это ужасно: прямо по телефону женщина продиктовала номер карты и CVC-код кому-то, кто пообещал скинуть чек на почту, но чек так и не пришел. У них не было терминалов и остались данные карты мужа – настолько все безалаберно!

Аэропорт Барселоны был пустой, как в фильмах про зомби-апокалипсис. Стояли только автоматы с водой и закусками. Нормально пообедать было негде.

К счастью, белорусские авиалинии не подвели, и мы долетели без эксцессов. В аэропорту Минска мы наконец почувствовали себя людьми! Там нас очень приветливо встретили, измерили температуру и помогли найти, где переночевать и поужинать. Ночь мы провели в комнатке в аэропорту с кроватями: платно, но недорого.

По прилету в Москву, загрузившись в трансфер, мы почувствовали глотки свободы: даже был шок оттого, что папа с ребенком катается на велосипеде.

Мы добрались до дома, и муж сходил в маске за продуктами, как нас и просили в аэропорту, так как дома есть было совсем нечего. И тоже счастливо вернулся, сказал, что впервые не ощущал страха от того, что ему придется оправдываться перед кем-то за то, что он элементарно хочет есть.

Карантин дома после пройденного в Испании уже не пугает: здесь можно с легкостью что-то заказать на дом, и даже если действуют запреты, намного легче найти варианты. Тут все предусмотрено для ребенка, у нас дома куча книжек, игр. Это дом, здесь есть точки опоры. Это правда счастье. На улице люди просто ходят с детьми и радуются солнцу. После всего пережитого даже не верится, что такое возможно!»

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Мария, застряла в Индии:

из личного архива Марии

«Я отправилась с друзьями в отпуск. Мы путешествовали по Индии, перезимовали на Гоа, а когда ситуация стала усложняться, начали искать билеты. Это было 16 марта.

Стали отменять и переносить авиарейсы, вскоре отменили все междугородние автобусы, а недавно перестали ходить поезда. Сказали, что штаты закрыты.

Стали закрывать клубы, отменили мероприятия. С 22 марта ввели карантин, то есть с 7 утра до 9 вечера нельзя выходить из дома. Потом появилась информация, что часть магазинов работает с 6 до 11 утра.

Сейчас ввели круглосуточный карантин: все магазины закрыты, а на заправке обслуживают только полицию, скорую и молочников. Где покупать продукты, никто не знает.

Сначала здесь ввели пробный карантин до 22 марта, потом его продлили до 25-го. Сейчас он снова продлен, на этот раз до 31-го. Недавно ходили слухи о том, что до 14 апреля страну могут полностью закрыть на карантин. Людей на улицах контролируют полицейские. Они ведут себя по-разному: где-то просто говорят ехать домой быстро, где-то могут жестко обойтись. Я из своей деревни не выезжала, на дороге к пляжу сейчас нет полиции.

Я сейчас живу одна, снимаю квартиру у индусов, продуктами закупилась заранее. Мне с хозяином повезло, он сказал, что я могу обращаться к нему за любой помощью. Вообще ситуация с жильем стабильная не у всех: знакомых выгнали из дома индусы в Сиолиме, потому что они «белые». Сейчас они ищут жилье.

Я приняла решение подождать, потому что мои знакомые в Дели и Мумбаи застряли, когда на стойке регистрации узнали об отмене рейса. Если бы карантин не ввели, то я спокойно сидела бы до начала апреля – или до тех пор, когда рейсы снова запустят по адекватным ценам. А сейчас могут возникнуть проблемы с покупкой продуктов, так как не пускают фуры в штат, возможно, и бензин не завозят, я заранее для скутера купила 5 л в запас. Но пока ничего не ясно, будем смотреть по ситуации. Отправила информацию на почту, которую публиковали в группах, зарегистрировалась на сайте МИДа, как рекомендуют всем иностранцам.

Если будет эвакуация – полечу. Нет – буду ждать, что ж еще тут сделаешь. Надеюсь, 31 марта закончится карантин, и до 14 апреля будем нормально тут существовать, а там уже и в Россию вернемся».

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Наталия, застряла в Таиланде:

из личного архива Наталии из личного архива Наталии 1 из 2

«Мы поехали с молодым человеком в отпуск на 30 дней. Такие путешествия – наша традиция, ездим почти каждый год, туристическую визу используем на максимум. Когда мы выезжали, все было достаточно спокойно – максимум, легкая истерия. На островах первое время ситуация была нормальная, даже в Москве тогда было больше паники насчет коронавируса, чем здесь. Тогда тут даже не было ни одного случая заражения, сейчас, вроде, один случай появился. В день, когда у нас был вылет обратно, отменили все рейсы. Мой знакомый вылетел за день до нас, буквально последним рейсом из Таиланда через Эмираты.

Сейчас обстановка в стране совершенно другая, нежели была, когда мы прилетели: все ходят в масках. В метро и в других общественных местах на сиденьях стоят крестики, где можно и где нельзя садиться, чтобы люди соблюдали дистанцию и не передавали коронавирус друг другу. В аэропорту сделано то же самое. Везде стоят флакончики с дезинфицирующим гелем для рук, в метро вообще на каждой станции, ими можно воспользоваться бесплатно. Я первое время маску не носила, но местные тайцы – то ли полицейские, то ли контролеры – сказали мне ее надеть. Я где-то видела информацию, что их сейчас продают по 20 долларов.

С острова мы выбрались очень вовремя: мы ехали групповым трансфером, а через пару дней в местном паблике мы прочитали, что их отменили, теперь выехать можно только индивидуальным трансфером. Говорят, что на них снизили цены. Отменили групповые трансферы якобы потому, что у водителя одного из них подозревают коронавирус.

Мы застряли в Бангкоке – на наш рейс пускали только граждан ОАЭ. Нам сказали, что мы сами виноваты, потому что информация об этом была размещена в день вылета на сайте авиакомпании и то, что мы не проверили, – наши проблемы.

Нам предложили сделать возврат билетов, и не факт, что деньгами: вполне возможно, что ваучером. Мы не уточняли, только получили справки, что билет у нас отменен. Нас тут около 40 человек, мы записались в списки друг к другу, чтоб просто быть на связи. Мы звоним в разные ведомства, но нигде информации о том, когда мы полетим, нам не дают.

Многие из нас, может, и рады были бы купить прямые билеты, но они не всегда бывают в наличии, а когда они есть, цены реально космические, доходят до 1,5 миллиона рублей. Самые дешевые билеты стоят от 50 тысяч без багажа, а такие деньги есть не у каждого.

Сегодня мы ходили в посольство, там никакой информации получить тоже не удалось. Сейчас мы находимся в Бангкоке. Магазины здесь работают, продукты можно купить без проблем. В ресторанах еда продается только навынос. Когда мы пару дней назад были в аэропорту, там работал фудкорт, может, его уже закрыли.

В итоге мы купили билеты за 109 тысяч на двоих, это был самый бюджетный вариант, остальное за космические цены идет. Мы очень надеемся вылететь. По тайским правилам, если человек влетел в страну на регулярном рейсе, то он не может вылететь на чартере. Мы взяли чартер, но он летает как регулярный».

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Мария, застряла в Перу:

из личного архива Марии из личного архива Марии из личного архива Марии 1 из 3

«Я с 16 марта вынужденно нахожусь в Куско. У меня были куплены авиабилеты, 16-го я должна была вылететь из Куско в Лиму компанией «Латам», далее «Авианкой» Лима – Богота – Мюнхен, далее Мюнхен – Москва... Рейсы были отменены. До Лимы мы не добрались из-за нерадивых сотрудников аэропорта в Куско, далее уже из-за введения карантина остановилось авиасообщение в Перу.

Карантин был введен одномоментно, нам не оставили вариантов. Мы разбудили сотрудников российского консульства утром 16 марта и сообщили о ситуации, которая и для них оказалась полной неожиданностью. В условиях карантина, когда закрыты большинство отелей, все места общепита, большинство магазинов, кроме нескольких с едой и предметами первой необходимости, нам пришлось жить за свой счет.

В последние два дня консульство адаптировалось к ситуации и реагирует оперативно, но конкретики по возвращению все равно нет, так как это от них не зависит.

Еще у меня возникли сложности при обращении по медстраховке. Так как я планировала поездку на меньший срок, полис закончил действовать 19-го (на момент покупки это было с запасом). Компания «Альфастрахование» посоветовала купить новый и обращаться уже по нему. Оформила, дождалась начала действия и оказалось, что по новому полису – это не страховой случай, т. к. прецедент начался еще во время окончания действия первого полиса, а он уже закончился…

Стоит отметить, что Куско находится в горах, на высоте, непривычной большинству застрявших здесь людей. Гипертоники ужасно страдают. Нехватка кислорода и атмосферное давление усугубляют и без того ограниченное положение.

Передвижение по городу, даже в магазин или аптеку, даже с соблюдением комендантского часа, сопровождается претензиями и нервотрепкой со стороны полиции. Они могут даже сопроводить до отеля и устроить проверку постояльцев, а если учесть, что отели закрываются, в первые дни были случаи, когда людей выгоняли и закрывали двери перед носом, оставив без жилья.

Все опасаются остаться на улице. Мне повезло, мой отель не закрылся.

Родные за меня переживают, смотрят новости, звонят в разные ведомства. И так как в СМИ была информация о привлечении коммерческих авиакомпаний, мы переживаем, что, возможно, планируется эвакуация за наш (или частично за наш) счет. При этом, например, «Аэрофлот» никак не реагирует на обращения по поводу компенсации или даже ваучеров по отмененным рейсам.

Консульство сейчас пытается нас обеспечить охранной грамотой для проезда по территории Перу, так как границы регионов закрыты. Сотрудники посоветовали нам перемещаться в Лиму. Естественно, это за наш счет, нужно ехать на автобусе 20 с лишним часов. В Лиме тоже нужно будет обеспечить себя жильем и едой. Там, видимо, достаточно отелей, но надо понимать, что мы уже с 16 марта оплачиваем отели и питание. И главное, непонятно, сколько еще это продлится. У людей элементарно заканчиваются деньги».

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