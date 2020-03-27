РИАМО - 27 мар. Правительство Москвы приняло решение приостановить выдачу санаторно-курортных путевок за счет бюджета, сообщается на персональном сайте мэра столицы.

«Приостанавливается организация отдыха граждан (выдача санаторно-курортных путевок) и других аналогичных мероприятий за счет бюджета города Москвы. Ранее выданные путевки будут перенесены на более поздний срок, либо за них будет выплачена компенсация», - говорится в сообщении.

Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился закрыть все места массового отдыха на российских курортах до 1 июня в связи с распространением коронавируса.

Число случаев заражения коронавирусом в России за последние сутки возросло с 840 до 1036. В Московском регионе за минувшие сутки зарегистрировали 165 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией Covid-19, из них 157 случаев зафиксировали в Москве и еще восемь — в Подмосковье.

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