РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 27 мар. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска на железнодорожной станции Весенняя в ходе рейда выявили 28 нарушителей правил перехода через железнодорожные пути, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

На станции Весенняя провели рейд по предупреждению травматизма и смертности на железнодорожных путях. В нем приняли участие представители Минтранса региона, транспортной полиции, прокуратуры и администрации Подольска.

«В ходе рейда выявили 28 нарушителей перехода через железнодорожные пути: с двадцатью провели профилактические беседы о недопустимости перехода через пути в неположенном месте. Остальные восемь человек оштрафовали за повторное нарушение», – говорится в сообщении.

Такие рейды проходят по всей Московской области с целью предотвращения повторных случаев травматизма на путях. Станция Весенняя входит в число аварийноопасных станций области – здесь растет число трагических случаев в результате перехода путей в неположенном месте. При этом станция оборудована пешеходным переходом со звуковой и световой сигнализациями. Только с начала 2020 года несанкционированный переход унес жизнь четырех человек. В 2019 году на станции погибло четыре человека.

Всего на Курском направлении с начала 2019 года на станциях погибло 38 человек, из них восемь – за три месяца этого года. При этом порядка 80% от всех трагедий происходит по вине пешеходов из-за несанкционированного перехода. Некоторые пассажиры используют проемы в ограждениях и заборах для безбилетного прохода на платформу.