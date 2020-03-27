РИАМО - 27 мар. Магазины, где продается сжиженный природный газ, продолжат работу на выходной неделе, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

С 28 марта по 5 апреля магазины с товарами не первой необходимости работать в столице не будут.

«В перечень товаров первой необходимости, которые могут продаваться в нерабочую неделю, включен сжиженный природный газ», — написал Собянин на своем персональном сайте.

С 28 марта по 5 апреля будут работать только продуктовые магазины, магазины с товарами первой необходимости, аптеки.

Кроме того, ограничение работы не распространяется на дистанционную продажу товаров и доставку.

В перечень товаров первой необходимости входят медицинские маски, салфетки, мыло, антисептики, зубные щетки, туалетная бумага, спички, свечи, бензин и другие товары.

Работа магазинов ограничивается для борьбы с распространением коронавируса.

Ранее президент РФ Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей.

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