РИАМО - 27 мар. Магазины, где продается сжиженный природный газ, продолжат работу на выходной неделе, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
С 28 марта по 5 апреля магазины с товарами не первой необходимости работать в столице не будут.
«В перечень товаров первой необходимости, которые могут продаваться в нерабочую неделю, включен сжиженный природный газ», — написал Собянин на своем персональном сайте.
С 28 марта по 5 апреля будут работать только продуктовые магазины, магазины с товарами первой необходимости, аптеки.
Кроме того, ограничение работы не распространяется на дистанционную продажу товаров и доставку.
В перечень товаров первой необходимости входят медицинские маски, салфетки, мыло, антисептики, зубные щетки, туалетная бумага, спички, свечи, бензин и другие товары.
Работа магазинов ограничивается для борьбы с распространением коронавируса.
Ранее президент РФ Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей.
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