РИАМО - 27 мар. Салоны связи и зоомагазины будут работать в период нерабочей недели, решение было принято из-за многочисленных обращений граждан и бизнеса, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«В период нерабочей недели 28 марта – 5 апреля 2020 года могут продолжать работу салоны связи и зоомагазины», — написал Собянин на своем персональном сайте.

Решение было принято из-за многочисленных обращений граждан и бизнеса.

В столице на период нерабочей недели закроются непродовольственные магазины, за исключением аптек и тех точек, где продают товары первой необходимости.

В Московском регионе действует режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса: работодателям рекомендуют перевести сотрудников на удаленный формат работы, учебные учреждения перешли на дистанционное обучение.

Гражданам старше 65 лет настоятельно рекомендуется не выходить из дома.

Нерабочей следующую неделю объявил президент России Владимир Путин 25 марта при обращении к жителям в связи с распространением коронавируса.

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