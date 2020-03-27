РИАМО - 27 мар. Движение затруднено на дорогах Москвы в вечерний час пик пятницы, плотность движения оценивается в семь баллов из десяти возможных, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Практически полностью стоит Садовое кольцо, затруднено движение на Третьем транспортном кольце, а также на юго-востоке, юго-западе и северо-западе МКАД.

Пробка образовались на улице Алабяна, Ленинградском, Волоколамском проспектах, на Ильинском шоссе. Кроме того, «стоит» Краснопресненская набережная, улица Земляной вал, Дербеневская и другие.

Ранее ЦОДД предупреждал о пробках по направлению в область из-за того, что многие автомобилисты захотят провести предстоящую нерабочую неделю за городом.