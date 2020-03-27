РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 мар. В подмосковном Подольске с 28 марта приостановят прием документов от кандидатов в Общественную палату округа, теперь их нужно направлять электронной почте, по сообщается на сайте администрации округа.

«На основании рекомендаций Общественной палаты Московской области и в связи с распоряжением администрации городского округа Подольск с 28 марта приостанавливается работа всех пунктов приема документов от кандидатов в Общественную палату городского округа Подольск, находящихся по семи адресам», - говорится в сообщении.

Документы от кандидатов в общественную палату городского округа Подольск будут приниматься по электронной почте: apodol@yandex.ru.