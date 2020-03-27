РИАМО - 27 мар. Авиакомпания «Победа» с 1 апреля по 31 мая прекращает выполнять рейсы по всем направлениям маршрутной сети, сообщается на сайте компании.

Решение об отмене приняли в связи постановлением правительства РФ.

«Мы абсолютно солидарны с принятым правительством решением. Сейчас самое главное – это здоровье наших граждан. Поэтому мы приостанавливаем полеты и призываем всех по возможности оставаться дома», — сказал генеральный директор авиакомпании «Победа» Андрей Калмыков

Данные меры помогут компании направить все силы на антикризисную программу и на подготовку возобновления полетов.

Тем, кто купил билеты на рейсы в период с 1 апреля по 31 мая, потраченные средства вернутся на счет в личном кабинете. Эти деньги можно будет потратить до конца 2020 года на любые рейсы «Победы», когда принятые постановлением меры перестанут действовать.

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