РИАМО - 27 мар. Количество пассажиров в общественном транспорте в Московской области сократилось почти на 50% по сравнению с началом марта, говорится в сообщении пресс-службы регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.

По данным на утро пятницы, пассажиропоток в автобусах Подмосковья сократился на 47%.

«В транспорте стало ездить на 98% меньше школьников, и на 45% сократилось число пассажиров льготных категорий до 65 лет», - говорится в сообщении.

С 26 марта по 14 апреля в общественном транспорте Подмосковья и Москвы введены временные ограничения действия льготных карт для студентов колледжей и вузов, школьников, а также социальных карт пожилых людей и людей, имеющих хронические заболевания. Такая мера призвана остановить распространение коронавируса.

Число случаев заражения коронавирусом в России за последние сутки возросло с 840 до 1036. В Московском регионе за минувшие сутки зарегистрировали 165 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией Covid-19, из них 157 случаев зафиксировали в Москве и еще восемь — в Подмосковье.

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