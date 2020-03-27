РИАМО-27 мар. Лидеры стран «Большой двадцатки» согласились с идеей о безальтернативности международного сотрудничества в борьбе с пандемией коронавируса, сообщает Газета.ru

«В целом доминировало согласие в безальтернативности международного сотрудничества в борьбе с коронавирусом, в необходимости дальнейшего укрепления Всемирной организации здравоохранения», – сказал заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков добавил, что все лидеры G20 высоко оценили идею проведения виртуального саммита.

Вспышка новой коронавирусной инфекции произошла в конце 2019 года в китайском городе Ухань. На данный момент по всему миру насчитывается более 551 тысячи случаев заражения. В России число инфицированных достигло 1036 человек. Выздоровели в стране 45 человек.

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