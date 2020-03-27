РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 мар. ГИБДД подмосковных Люберец с пятницы начала принимать посетителей по предварительной записи, говорится в сообщении службы пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

«Отдел ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» информирует об изменениях процедуры и графика приема населения по предоставлению государственных услуг. С 27 марта выдача свидетельства о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности, а также свидетельства по допуску транспортного средства к перевозке опасных грузов производится по предварительной записи, осуществляемой по номеру телефона: 8(495)501-45-57», - говорится в сообщении.

Подать заявление на выдачу разрешения на внесение изменений в конструкцию транспортного средства можно в электронном виде, путем направления заявления установленного образца и заключения предварительной технической экспертизы конструкции транспортного средства на предмет возможности внесения изменений на электронный адрес: tn50_46191@mvd.ru отдела технического надзора. Решение по заявлению поступит на указанный электронный адрес.