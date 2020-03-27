РИАМО - 27 мар. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в ближайшее время эксперты должны зарегистрировать новые тест-системы, что позволят ускорить лабораторные исследования, сообщается на сайте правительства России.

В пятницу прошло заседание президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, где Собянин выступил с сообщением.

«В настоящее время есть проблемы, связанные с расходниками и так далее. Но коллеги должны в ближайшее время зарегистрировать новые тест-системы, которые позволят ускорить лабораторные исследования, уменьшить количество необходимых расходных материалов для этих исследований», - сказал Собянин.

По его словам, благодаря своевременно принятым мерам выиграно определенное время, и это время, конечно, надо использовать максимально, насколько это возможно.

Число случаев заражения коронавирусом в России за последние сутки возросло с 840 до 1036. В Московском регионе за минувшие сутки зарегистрировали 165 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией Covid-19, из них 157 случаев зафиксировали в Москве и еще восемь — в Подмосковье.

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