РИАМО - 27 мар. Интервал электричек на Ярославском направлении Московской железной дороги осенью составит четыре минуты после реконструкции станции Мытищи и ввода в эксплуатацию четвертого главного пути на участке от Москвы до Пушкина, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

Сейчас идет строительство путепровода от станции Мытищи до Пушкина. Благодаря новому железнодорожному мосту освободится участок от перекрестного движения, также с помощью него разведут поезда разных направлений.

«Таким образом, с учетом всех проделанных работ у железнодорожников появится возможность увеличить объемы пригородного движения в часы пик от Москвы до Пушкина и сократить интервалы между поездами до четырех минут. Это минимальный интервал в пригородном сообщении в России и Европе», - говорится в сообщении.

Ярославское направление МЖД является самым интенсивным не только в России, но и Европе. Для увеличения пропускной способности проводят масштабную реконструкцию. 13 января 2020 года был открыт пятый главный путь от Москвы до Мытищ.