РИАМО (МЫТИЩИ) - 27 мар. Московский государственный открытый университет (МГОУ) в городском округе Мытищи с 6 апреля проведет серию дней открытых дверей факультетов в онлайн-формате, сообщается в Instagram-аккаунте университета.

«Уважаемые абитуриенты! «А будут ли дни открытых дверей на факультетах?» - самый частый вопрос, который вы задаете. Специально для вас мы запускаем с 6 апреля серию дней открытых дверей факультетов в режиме онлайн. Деканы расскажут об особенностях обучения на факультетах, направлениях и профилях подготовки, ответят на все интересующие вопросы», - говорится в сообщении.

Пройти регистрацию и ознакомиться с расписанием трансляций можно по ссылке в шапке Instagram-аккаунта МГОУ.⠀