РИАМО - 27 мар. Летчик-космонавт, депутат Государственной думы Максим Сураев принял участие в онлайн-уроке со студентами реутовского колледжа «Энергия», обучающихся дистанционно в связи с риском распространения коронавирусной инфекции, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа.



«Герой Российской Федерации, полковник ВВС Максим Сураев проверил организацию процесса дистанционного обучения студентов подмосковного колледжа «Энергия» и лично пообщался с ними по видеосвязи в режиме онлайн», - говорится в сообщении.



С 21 марта по постановлению губернатора региона Андрея Воробьева все колледжи и вузы, подведомственные министерству образования Московской области, закрылись для очного посещения и перевелись на обучение в онлайн-режиме.



«Я рад, что у вас, студентов колледжа, есть возможность продолжить обучение в сложившейся ситуации. Берите с жадностью те знания, которые вам дают, я уверен, вам это пригодится. Возможно, эффективность дистанционного обучения чуть ниже очного, потому что сложно найти замену живому общению с преподавателем. Но это всеобщий эксперимент, который будет в будущем развиваться», - обратился к студентам по видеосвязи Сураев.



Руководитель учебного заведения Нерсес Нерсесян провел для гостя экскурсию по открывшемуся в декабре первому в Подмосковье Центру опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП). На базе «Энергии» создано современное пространство, включающее коворкинг-центр, медиазону, лекторий, аудитории-трансформеры. Сураев осмотрел все помещения ЦОПП, посетил инженерный класс, зону мобильной робототехники, мехатроники.



«В колледже «Энергия» очень высокий уровень профессионального оборудования, развивается робототехника, виртуальное моделирование и многое другое. Я очень рад, что на территории Московской области есть такие учебные заведения, где ребята могут в полном объеме получить научно-технические знания и навыки», - добавил Сураев.



В настоящее время на цифровой платформе Центра на базе колледжа размещены 24 модульные программы, позволяющие построить 96 образовательных траекторий. Центр опережающей профессиональной подготовки заработал в рамках реализации федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование». За первый год работы обучение в нем пройдут более тысячи человек. Жители со всей Московской области смогут подобрать здесь будущую профессию, повысить квалификацию и получить новую специальность.