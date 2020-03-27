РИАМО - 27 мар. Автоматы по продаже проездных билетов ежедневно дезинфицируют на станциях Московских центральных диаметров, меры предосторожности приняты в связи с угрозой распространения коронавируса, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

«Пассажиры активно пользуются билетопечатающими автоматами. Поэтому все автоматы, а на станциях МЦД их более 450, ежедневно обрабатывают одобренными Роспотребнадзором дезинфицирующими средствами. Просим пассажиров по возможности приобретать билеты не за наличные, а использовать бесконтактные способы оплаты», – говорится в сообщении.

Оплатить проезд на МЦД можно картой «Тройка», ее необходимо прикладывать дважды – при входе на станцию и на выходе. Пополнить баланс карты можно через мобильное приложение «Метро Москвы». Оплатить проезд на МЦД можно бесконтактно в кассах или приобрести билет в приложении «Расписание и билеты ЦППК».

В московском транспорте усилили меры санитарной обработки, на МЦД уборка электропоездов и станций проводится несколько раз в день. Обрабатываются все поверхности, с которыми контактируют пассажиры, используемые средства дезинфекции не имеют запаха и одобрены Роспотребнадзором.

Кассиры на станциях и кассиры-контролеры в поездах работают в медицинских масках и перчатках, а также регулярно обрабатывают руки антисептиком. Пассажиров просят по возможности не пользоваться общественным транспортом, при первых симптомах заболевания оставаться дома.

На данный момент по всему миру зафиксировано более 549 тысяч случаев заражения. В России число инфицированных достигло 1036 человек, выздоровели 45 человек.

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