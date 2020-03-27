РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 мар. Капитальный ремонт начался в двух домах в микрорайоне Львовский подмосковного Подольска, сообщается в Instagram-аккаунте теротдела Львовский администрации горокруга.

«В микрорайоне Львовский на многоквартирном жилом фонде в рамках региональной программы капитального ремонта на 2020 год подрядная организация ООО «Комтех» начала работы по ремонту кровли на улице Садовая, 4А. На улице Садовый проезд, 3, ведутся работы по замене стояков центрального отопления с радиаторами в местах общего пользования с теплоизоляцией и запорной арматурой», - говорится в сообщении.

Планом работ предусмотрена замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой, замена системы канализации, вводно-распределительного устройства, магистралей (стояков), восстановление полов в квартирах на первых этажах,а также замена общедомовой системы освещения.