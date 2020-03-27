РИАМО - 27 мар. Изменения в расписании аэроэкспрессов произойдут в период с 3 по 12 апреля на Внуковском направлении, в этот период на ж/д путях будут проходить ремонтные работы, говорится в сообщении пресс-службы «Аэроэкспресс».

В ночь с 3 на 4 апреля часть аэроэкспрессов от Киевского вокзала до аэропорта Внуково будет следовать по измененному расписанию. Отклонение от графика во время отправления и прибытия поездов будет составлять от двух до десяти минут.

«В ночь с 4 на 5 апреля часть аэроэкспрессов будет курсировать по измененному расписанию. Отклонение от графика будет составлять от двух до семи минут», – говорится в сообщении.

В ночь с 7 на 8 и с 8 на 9 апреля отменят поезда, которые отправляются с Киевского вокзала в 22:00, а также поезда отправлением из аэропорта Внуково в 23:00. Часть других поездов будет следовать по измененному расписанию с отклонением от пяти до семи минут.

10 апреля отменят поезда отправлением с Киевского вокзала в 22:00, 22:40 и 23:00, а также отправлением из Внуково в 21:20 и 23:00. 11 апреля отменят поезда, отправляющиеся с Киевского вокзала в 00:01, 06:00, 07:00, а также отправлением из Внуково в 00:01, 06:00, 07:00. Часть других экспрессов будет следовать в ночь с 10 на 11 апреля с отклонением от шести до 18 минут.

С 11 апреля отменят поезда отправлением с Киевского вокзала в 22:00, 22:40, 23:00, и отправлением из Внуково в 21:20 и 23:00. 12 апреля отменят поезда отправлением с Киевского вокзала в 00:01, 06:00, 07:00, и отправлением из Внуково в 00:01, 06:00, 07:00. Поезд от Киевского вокзала до Внуково отправится в 08:45, а обратно, из аэропорта к вокзалу – в 8:14, на 47 минут раньше расписания по графику.

Компания «Аэроэкспресс» убедительно просит пассажиров заблаговременно узнавать расписание поездов на сайте организации (https://aeroexpress.ru/). Актуальную информацию можно узнать в мобильном приложении в разделе «Расписание» или по телефону горячей линии: 8 (800) 700-33-77 (для звонков из регионов РФ и с мобильного телефона) и 8 (495) 663-84-10 (для звонков из Москвы).

Изменения связаны с проведением плановых работ на ж/д путях. Компания приносит свои извинения за доставленные неудобства.