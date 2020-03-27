РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 мар. В подмосковном Подольске молодые парламентарии самостоятельно провели дезинфекцию первого этажа многоквартирного дома в надежде, что жильцы других домов последуют их примеру, сообщается в группе «Молодежный парламент г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

26 марта члены молодежного парламента Подольска провели акцию «Наш дом – Наша ответственность». Мероприятие направлено на привлечение внимания горожан к личному участию в борьбе с распространением COVID-19.



«В доме №36 на улице Парковая в микрорайоне Ивановский ребята провели дезинфекцию подъезда: входной группы, холла первого этажа, почтовых ящиков, лифтовой кабины и кнопок общего пользования. Для дезинфекции применили хлорсодержащие и спиртосодержащие растворы, рекомендованные Роспотребнадзором», – говорится в сообщении.

Они постарались привлечь неравнодушных граждан принять непосредственное участие в уходе за личным и общим имуществом в период карантина.

«Пока управляющие компании справляются с поставленными задачами, однако в случае осложнения ситуации нужно готовиться действовать собственными силами. Старшие по домам и живущие в подъезде граждане могут составить совместный график дежурства по уборке верхних этажей подъездов и оказывать помощь пенсионерам. Управляющие компании готовы обеспечить добровольцев всеми необходимыми для дезинфекции средствами», – уточняется в сообщении.