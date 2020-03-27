РИАМО - 27 мар. Из-за ДТП с участием «Газели» на Симферопольском шоссе в подмосковном Подольске образовалась 10-километровая пробка, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Авария произошла из-за столкновения с «Газелью».
«Дорожные службы и ГИБДД устраняют последствия аварии. Выбирайте пути объезда», — говорится в сообщении.
В Подмосковье 30% дорожных аварий происходит из-за превышения скорости.
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