РИАМО - 27 мар. Из-за ДТП с участием «Газели» на Симферопольском шоссе в подмосковном Подольске образовалась 10-километровая пробка, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Авария произошла из-за столкновения с «Газелью».

«Дорожные службы и ГИБДД устраняют последствия аварии. Выбирайте пути объезда», — говорится в сообщении.

В Подмосковье 30% дорожных аварий происходит из-за превышения скорости.