РИАМО - 27 мар. Московское областное УФАС России признало жалобу ООО «КФХ «Лето» необоснованной на действия местных школ и комитет по организации закупок городского округа Реутов, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее компания пожаловалась на действия МБОУ «COШ № 2», МБОУ «СОШ № 3», МБДОУ № 3 «Ромашка», МБОУ «Начальная школа-детский сад «Лучик», МБОУ «СОШ № 4», МБОУ «СОШ № 6», МБОУ «СОШ № 1», МКУ «Комитет по организации закупок Реутова» при определении поставщика услуг по организации питания для обучающихся общеобразовательных учреждений. Подрядчика определяли в электронной форме.

«По результатам рассмотрения управление признало жалобу ООО «КФХ «Лето» необоснованной. Не согласившись с указанным решением, Общество обратилось в суд», - говорится в сообщении.

Арбитражный суд Москвы поддержал Московское областное УФАС России и отказал ООО «КФХ «Лето» в удовлетворении требований.