РИАМО - 27 мар. Порядка 12 тысяч пенсионеров в Москве утром в пятницу пытались совершить поездку на метро, но ушли, увидев, что карты не работают, говорится в сообщении столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Также в ведомстве сообщили о снижении числа пассажиров в общественном транспорте.

«И по традиции — аналитика по транспорту на 10:00 утра сегодняшнего дня (утренний пик в сравнении с аналогичным периодом прошлого года)»,- говорится в сообщении.

На 44% сократилось количество пассажиров в метро, на 41% - в наземном транспорте, на 40% на автобусах из Московской области, на 35% в пригородных электричках. Кроме того, на 32% меньше людей стали пользоваться каршерингом и на 31% услугами такси.

На московских дорогах на 5% сократилось число личных автомобилей и на 27% снизилось число ДТП.

С 26 марта по 14 апреля в Москве людям старше 65 лет рекомендовано не выходить из дома из-за распространения коронавируса.

Число случаев заражения коронавирусом в России за последние сутки возросло с 840 до 1036. В Московском регионе за минувшие сутки зарегистрировали 165 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией Covid-19, из них 157 случаев зафиксировали в Москве и еще восемь — в Подмосковье.

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