В Москве открыли второй участок Некрасовской линии метрополитена, а также примыкающий к нему участок БКЛ.
На фото: станция метро «Лефортово» БКЛ.
Всего было открыто шесть станций – «Юго-Восточная», «Окская», «Стахановская», «Нижегородская», «Авиамоторная» и «Лефортово».
На фото: станция метро «Лефортово» БКЛ.
Поезда из Некрасовки пойдут до Лефортово, что сделает город ближе для одного миллиона москвичей и жителей Подмосковья.
На фото: станция метро «Лефортово» БКЛ.
Введение в эксплуатацию новых станций позволит рассредоточить пассажиров, разгрузить другие линии метро.
На фото: станция метро «Лефортово» БКЛ.
На фото: станция метро «Лефортово» БКЛ.
На фото: станция метро «Авиамоторная» БКЛ.
На фото: станция метро «Авиамоторная» БКЛ.
На фото: станция метро «Авиамоторная» БКЛ.
На фото: станция метро «Авиамоторная» БКЛ.
Некрасовская линия улучшит транспортную доступность московских районов Нижегородский, Рязанский, Выхино-Жулебино, Косино-Ухтомский, Некрасовка, Текстильщики, Кузьминки, а также городского округа Люберцы Подмосковья.
На фото: станция метро «Нижегородская» Некрасовской линии.
Всего она обеспечит транспортом порядка миллиона человек. Благодаря этой линии люди будут экономить на дороге до 30 минут в день.
На фото: станция метро «Нижегородская» Некрасовской линии.
Благодаря Некрасовской линии подземки примерно на 20% снизится нагрузка на перегруженный юго-восточный радиус Таганско-Краснопресненской линии.
На фото: станция метро «Нижегородская» Некрасовской линии.
Также благодаря новым станциям разгрузятся Лермонтовский и Рязанский проспекты, Носовихинское шоссе и другие близлежащие магистрали.
На фото: станция метро «Стахановская» Некрасовской линии.
Первый участок Некрасовской линии – от «Косино» до «Некрасовки» – был открыт в июне 2019 года.
На фото: станция метро «Стахановская» Некрасовской линии.
На фото: станция метро «Стахановская» Некрасовской линии.
На фото: станция метро «Юго-Восточная» Некрасовской линии.
На фото: станция метро «Юго-Восточная» Некрасовской линии.
На фото: станция метро «Юго-Восточная» Некрасовской линии.
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