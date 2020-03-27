РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 мар. Дезинфекция подъездов многоквартирных домов в подмосковных Люберцах проводится ежедневно, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

В пятницу Ружицкий проверил качество проводимой дезинфекционной обработки подъездов жилых домов, детских и спортивных площадок в Томилине.

«По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в целях профилактики и недопущения распространения коронавируса в городском округе Люберцы ежедневно проводится дезинфекция мест общего пользования, спортивных и детских игровых площадок. В подъездах жилых домов дезинфицируются полы, дверные и оконные ручки, перила, лифтовые кабины, почтовые ящики, панели домофонов и кодовых замков. Особое внимание – детским площадкам», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что для обработки используются дезинфицирующие средства, зарегистрированные в установленном порядке.

Графики проведения работ размещены в подъездах МКД, на сайтах УК, ТСЖ и ЖСК, а также на официальном сайте администрации городского округа Люберцы.

«Если по каким-либо причинам в вашем подъезде или во дворе не проводится дезинфекция, вы можете написать мне на личную почту или в любом аккаунте в социальных сетях. Берегите себя и своих близких, старайтесь как можно меньше времени проводить в публичных местах!» – заключил Ружицкий.

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