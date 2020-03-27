РИАМО - 27 мар. Агропарк «Виктория Эстейт», расположенный в Богородском округе, продолжит непрерывное производство овощей и грибов, чтобы обеспечить жителей Подмосковья свежими продуктами в нерабочую неделю, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости принятия ряда социальных и экономических мер из-за эпидемии коронавируса. В частности, дни с 28 марта по 5 апреля будут выходными.

«У нас нет абсолютно никакой паники в связи с заявлениями по поводу нерабочих дней с 28 марта по 5 апреля. Все резиденты, занятые на пищевом производстве, работают в штатном режиме. Для соблюдения предписанных мер профилактики организован оперативный штаб, все работники обеспечены индивидуальными средствами защиты, сделаны необходимые запасы дезинфицирующих средств», - отметил руководитель ГК «Виктория Эстейт» Евгений Ростов.

В настоящее время среди сотрудников агропарка не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусной инфекцией. На следующей неделе все производственные предприятия агропромышленного парка продолжат производство продукции в запланированном объеме.

Ранее глава Минсельхозпрода Московской области Андрей Разин сообщил, что все сельхозпредприятия, агрокомплексы и фермерские хозяйства Подмосковья работают в обычном режиме и продолжат обеспечивать жителей региона продуктами в нерабочую неделю.

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