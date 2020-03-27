РИАМО - 27 мар. На станциях и в поездах Московских диаметров разместили более 1 тысячи плакатов-памяток с информацией о профилактике коронавирусной инфекции, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

В данный момент продолжается активная работа по информированию пассажиров о профилактике Covid-19, для этого используются все возможные методы.

«Уже разместили на станциях и в поездах МЦД более 1 тысячи плакатов, из которых пассажиры могут узнать, что делает Московский транспорт для защиты от вируса, какие меры предосторожности необходимо соблюдать. Также в них содержатся телефоны горячей линии», – говорится в сообщении.

В поездках диаметров каждые 20 минут звучат аудиосообщения с информацией о первых симптомах инфекции, куда обратиться в том случае, если во время поездки пассажиру стало нехорошо.

По возможности пассажиров просят оставаться дома и не пользоваться общественным транспортом.

Китайские власти объявили о вспышке новой коронавирусной инфекции в конце 2019 года. На данный момент по всему миру зарегистрировано более 549 тысяч случаев заражения коронавирусом. В России заболело 1036 человек, выздоровело 45.

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